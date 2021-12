Sacco-Martinetti (M5S): "Disastrosa la situazione del trasporto pubblico locale in Piemonte"

"Dopo l'ennesima richiesta di audizione da parte di comitati ed associazioni di pendolari Co.M.I.S., AFP, APN che chiedono una svolta nel sistema di Trasporto Pubblico Locale, abbiamo presentato un ordine del giorno per portare le istanze dei pendolari ai componenti della commissione regionale trasporti. La situazione del comparto trasporti è in seria difficoltà sull'intero territorio regionale, con disagi che si ripercuotono su migliaia di cittadini piemontesi", attaccano Sean Sacco (Capogruppo regionale M5S) e Ivano Martinetti (Consigliere regionale M5S Piemonte e Vicepresidente Commissione regionale Trasporti).

"Ad oggi la Giunta Cirio assiste impassibile a questo scenario senza intervenire in maniera efficace per migliorare il pessimo servizio erogato con cui devono fare i conti ogni giorno i pendolari. L'ordine del giorno si somma alla richiesta già presentata di un biglietto unico e integrato per tutta la regione, e richiede l'impegno a tornare ad un sistema di trasporto pubblico locale ai livelli pre Covid".

"Il documento prevede l'avvio di un progetto di potenziamento dei servizi, soprattutto nelle aree a domanda debole, e che le gare per i nuovi affidamenti dei servizi vengano avviate in coordinamento con i comitati dei pendolari, che sono a diretto contatto con i cittadini che ogni giorno viaggiano sui mezzi di trasporto pubblico. Il trasporto pubblico locale in regione Piemonte ha la necessità di svilupparsi secondo nuovi principi, c'è inoltre bisogno di più attenzione per i territori che hanno subìto la sospensione delle linee ferroviarie", concludono i due esponenti del M5S.