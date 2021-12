Per le feste Nichelino inaugura un albero di Natale di stoffa alto 6 metri

Un albero di Natale particolare, non naturale, ma risultato di un lavoro realizzato dal Gruppo Mani d’Oro – Laboratorio creativo della Arpino di Nichelino con l’Associazione Amici dell’Arpino ODV in collaborazione con l’Associazione Patela Vache e col supporto del Comune, porta Nichelino ad ospitare, in piazza di Vittorio, un albero 'granny', alto 6 metri e cucito a mano da 140 volontari.

Il contributo degli ospiti della San Matteo

L’albero, formato interamente da quadrotti di stoffa, cuciti uno per uno anche dagli ospiti della casa di riposo San Matteo, è stato confezionato con un lavoro partito un anno fa, come ha sottolineato l'assessore Giorgia Ruggiero: "Il coronavirus ci ha impedito di inaugurarlo già lo scorso Natale. Grazie all’aiuto di molti cittadini e delle nostre nonnine della Rsa San Matteo sono stati realizzati ben 800 pezzi di stoffa che compongono l’albero".

L'assessore Ruggiero ha sottolineato come questo risultato nasca "dalla voglia di spendere tempo per la propria città, sentendosi meno soli e superando le lunghe giornate con un’attività che li ha resi protagonisti attivi”. L’albero rimarrà in piazza Di Vittorio, di fronte al Palazzo Comunale di Nichelino, per tutta la durata delle festività natalizie. Per la gioia di grandi e piccini.