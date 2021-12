La targa del Milite Ignoto non entra in Circoscrizione 4, la protesta di Fratelli d'Italia

Dopo la bocciatura da parte del Consiglio della Circoscrizione 4 della mozione volta ad ottenere l'apposizione di una targa commemorativa del Milite Ignoto nei locali della sede della Circoscrizione 4, arriva la protesta ad opera di Fratelli d'Italia, tramite i consiglieri Raffaele Marascio e Luca Maggia. I Consiglieri si sono recati davanti alla sede di via Servais con due cartelli: uno rappresentante la targa che avrebbero voluto fosse posta in Circoscrizione e un altro con scritto "io non posso entrare" a rappresentare simbolicamente la contrarietà per la votazione della sinistra al ricordo dei caduti italiani.

"Dopo il vergognoso Consiglio, in cui la sinistra ha negato la possibilità di apporre una targa commemorativa del Milite Ignoto in occasione del centenario, quest’oggi ci siamo recati presso la sede della Circoscrizione 4 con la targa che avremmo voluto potesse entrare nei locali della sede della nostra Circoscrizione" , dichiarano i Consiglieri di FdI Marascio e Maggia. "Questo non sarà possibile, perché a causa di una votazione scellerata, la targa sarà costretta a stare fuori, come indicato dal cartello che simbolicamente abbiamo portato con noi".

"Con questa azione simbolica abbiamo voluto ribadire che la scelta di bocciare la nostra mozione resta inaccettabile, perché non rende onore e rispetto a chi si è sacrificato per darci un’Italia libera e unita. Non molleremo di un centimetro e continueremo a lottare perché i nostri caduti possano avere il rispetto che meritano, nonostante qualcuno vorrebbe negarne il ricordo", hanno concluso i due esponenti di Fratelli d'Italia.

"Il Milite Ignoto è un patrimonio di tutti, simbolo di sacrificio e amor di Patria, per questo motivo esprimo tutto il mio sostegno all'azione del consigliere della circoscrizione 4 Luca Maggia e dell'intero gruppo di Fdi, che oggi ha voluto apporre una targa "simbolica" in suo onore dopo il voto contrario della maggioranza di centrosinistra", ha dichiarato Enzo Liardo, vice capogruppo di FdI in Consiglio comunale.