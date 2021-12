Investimenti finanziari: quali opportunità oggi per i piccoli risparmiatori?

Mai come oggi i piccoli risparmiatori hanno avuto accesso ad un numero così elevato di possibilità di realizzare degli investimenti finanziari. Rispetto a quanto avveniva in passato infatti le cose sono decisamente cambiate, grazie ai migliori broker per il trading online ogni persona può infatti decidere di investire delle somme, anche molto contenute, e di gestire tali operazioni in totale autonomia e in modo decisamente semplice.

Ovviamente è sempre importante per i piccoli risparmiatori che si muovono in modo autonomo diffidare delle promesse di guadagni facili e immediati. La scelta della piattaforma su cui operare deve essere sempre limitata a quelle di riferimento del settore che offrono il massimo in quanto a garanzie in materia di sicurezza. Una volta scelta la piattaforma d'investimento, i piccoli risparmiatori possono iniziare ad orientare i propri investimenti, attingendo tra le opportunità del momento.

Con l'arrivo del 2022 analisti e investitori di tutto il mondo segnalano infatti dei settori che possono risultare strategici. E' sempre importante ricordare che queste rappresentano sempre soltanto delle previsioni e che come tali presentano un margine di errore e quindi di rischio. Le migliori piattaforme per il trading online offrono però degli strumenti di tutela degli investitori, come lo "stop loss", che possono consentire di contenere le perdite nel caso l'investimento non andasse come auspicato.

Investimenti finanziari in azioni

Come segnalato da migliori-investimenti.com, sito sui migliori investimenti punto di riferimento per i professionisti e gli appassionati del trading online, sono diversi gli asset su cui è possibile puntare e, tra questi, le azioni continuano ad attirare un numero sempre crescente di investitori. Solitamente le persone acquistano azioni, o contratti sul differenziale relativi ad un titolo azionario, nella speranza che queste accrescano nel tempo il proprio valore.

Solitamente le azioni sono adatte ad investimenti nel medio e nel lungo termine, anche se negli ultimi anni non sono stati rari i casi di titoli che hanno fatto segnare in poco tempo degli aumenti significativi. In questo periodo molti analisti si chiedono quali potranno essere i titoli maggiormente interessanti nel 2022. Non esiste una risposta certa e univoca per tutti ma diversi di questi sono propensi a investire su quei settori che saranno ancora impegnati a fronteggiare gli effetti della pandemia.

Ne sono un esempio i titoli farmaceutici, come Moderna e Pfizer che negli ultimi due anni sono cresciuti molto e l'emergente Novovax che ha realizzato un nuovo vaccino alternativo. Altri investitori preferiscono invece rivolgere le proprie attenzioni ai titoli di aziende impegnate nella realizzazione energia pulita e sostenibile, vista la crisi energetica in corso. Alcuni di questi sono ad esempio SunPower, First Solar e Vestas.

Investimenti in criptovalute e materie prime

Criptovalute e materie prime hanno tra loro delle logiche completamente diverse ma rappresentano due ambiti di investimento potenzialmente buoni anche per i piccoli risparmiatori. Le criptovalute secondo molti analisti potranno beneficiare di un incremento dovuto all'inflazione che perdurerà anche nel 2022, tuttavia dopo un 2021 vissuto mediamente in forte crescita, il settore appare adesso in arretramento. Le crypto sono un bene contraddistinto da un'elevata volatilità e di conseguenza possono crescere molto in poco tempo e viceversa perdere consistenti quote di valore rapidamente.

Scegliere di investire in criptovalute comporta quindi un rischio maggiore per i piccoli risparmiatori e nel caso una persona decidesse di farlo potrebbe rivolgere la sua attenzione a quelle maggiormente affermate, come ad esempio:

• Bitcoin.

• Ethereum.

• Bitcoin Cash.

• Cardano.

• Solana.

• Shiba.

Ognuna di queste crypto dovrebbe essere analizzata in modo autonomo, anche alla luce delle singole previsioni degli analisti e del sentiment degli investitori, con la consapevolezza che un investimento nelle monete virtuali presenta sempre un certo margine di rischio. La logica che orienta le materie prime è diversa, in quanto è possibile scegliere di acquistare dei contratti sul differenziale dei cosiddetti beni di rifugio.

In prima linea vi sono oro, diamanti, argento, petrolio e rame che non sembrano destinati a calare in tempo di inflazione. In generale questi investimenti rappresentano una buona alternativa anche per chi vuol tenere occupato un capitale, in attesa che passi il periodo inflazionistico. Esistono quindi oggi molti ambiti d'investimento a disposizione dei piccoli risparmiatori che, se si mantengono aggiornati in materia, possono individuare delle buone opportunità d'investimento sulla base dell'attuale congiuntura macroeconomica.