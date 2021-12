Restyling per le ex Savigliano di corso Mortara: giovedì aprono le Officine S

Una grande “agorà” dedicata al divertimento di tutta la famiglia, allo sport, al buon cibo, alla cultura e al relax. Così rinasceranno le ex officine Savigliano di corso Mortara 24, dopo la sfortunata parentesi della galleria commerciale Snos. L’inaugurazione è fissata giovedì: dopo quasi cinque anni di abbandono, gli ex spazi industriali vicino alla Dora rivivranno con il nome di Officine S.

Inaugurata nel 2010, la Snos è finita in declino

Nata nel 2010 nella zona di Spina Tre, la Snos a causa anche della concorrenza di altri ipermercati in zona come Parco Dora e Bennet, ha iniziato il suo declino. I negozi, complice anche la crisi che ha investito in passato Italiaonline che qui ha la sua sede, hanno iniziato a chiudere: all’interno hanno resistito solo i supermercati Gigante e Lidl e poche altre attività. A giugno 2019 hanno preso il via i lavori di riqualificazione della Snos a cura del gruppo Policentro, rallentati a causa della pandemia.

"Piazza lineare" da 300 metri

Dopo oltre due anni di cantieri i 12.600 metri quadri di spazi riprendono vita con 26 nuove attrazioni che aprono il 16 dicembre o a inizio 2022. Le Office S propongono un nuovo format di vendita, una una “piazza lineare” da 300 metri tra le più lunghe gallerie d'Europa, che si sviluppa sia all'interno che all'esterno della struttura originale delle storiche Officine Savigliano, conservate in tutti i loro tratti industriali. All'esterno, una promenade di 160 metri con dehors e spazi tutti da vivere.

Presente la palestra di tappeti elastici più grande d'Italia

Accanto alle più classiche attività commerciali arrivano grandi novità esclusive per Torino e il nord Italia, come Zero Gravity, la palestra di tappeti elastici più grande d’Italia. Presente poi il primo gadget store del Nord Italia di ispirazione giapponese Miniso, la libreria contemporanea Ma Bookstore e la birra artigianale italiana di Doppio Malto.

Dal 16 al 19 dicembre tanti eventi

Dal 16 al 19 dicembre previsto un calendario di eventi. Giovedì dalle 18 alle 20 Music Show con la comicità di Max Angioni e le voci di Giulia Penna, Comete, Luca Re e L’IDL delle folle: conduce Marco Maccarini. Nei giorni successi showcooking, esibizioni di sport con il CUS Torino e domenica chiusura con Babbo Natale.