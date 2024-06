Su e giù per Torino ed il Piemonte, tra curiosità geografiche ed amministrative

Cosa rende ancora più particolare il territorio sabaudo? Le risposte in questa guida

Se osserviamo una cartina geografica dell'Italia, è ormai più che noto che il nostro Bel Paese abbia una forma a stivale che si protende da ovest verso est, circondato per tre lati dal mar Adriatico e costeggiato da isole appartenenti al territorio peninsulare.

Ma qual è la regione che si estende più verso occidente?

Solitamente si è convinti che siano la Val d'Aosta, la Liguria o la Sardegna, ma in realtà è proprio il Piemonte il territorio che si dilunga di più verso ovest, con alcuni comuni che si spingono più ad occidente di Montecarlo, Nizza e Cannes.

Inoltre, coi suoi 25387,1 km quadrati esso risulta essere la seconda regione d'Italia per estensione, dopo la Sicilia e, di conseguenza, la più grande dell'entroterra. Inoltre è la settima per numero totale di abitanti. Dal punto di vista geografico, poi, in Piemonte è presente la sorgente del Po, il fiume più lungo d'Italia; il Parco Nazionale del Gran Paradiso è il più antico d'Italia, ed inoltre vi sono alcune delle cime montuose più alte del nostro Paese.

Tornando al punto di vista amministrativo, invece, la città metropolitana, ossia il tipo particolare di Provincia con poteri affini a quelli comunali - di Torino, è quella con il territorio più esteso. Si parla, infatti, di 6827 km quadrati.

Vi sono, poi, sempre a Torino, diverse residenze reali insignite del titolo di Patrimoni Unesco: la reggia di

Venaria, il palazzo reale di Torino, la palazzina di caccia di Stupinigi ed il castello di Moncalieri.

Infine, dal punto di vista dell'economia, il Piemonte è la quarta regione per esportazioni e quinta per il PIL (Prodotto Interno Lordo); il reddito pro capite è superiore alla media italiana.

Tutte curiosità delle quali, magari, non eravate a conoscenza prima d'ora, ma che arricchiscono il territorio sabaudo di particolari che lo rendono unico.