Alta pressione e cielo sereno (almeno) fino a giovedì su Torino e provincia

Cielo sereno o poco nuvoloso con gelate e nebbie in pianura la notte ed il primo mattino. Le nebbie potrebbero essere a carattere persistente anche durante le ore diurne sui bassi piani. Termometro in aumento: minime in pianura intorno -1 - 2°C e massime tra gli 8 gli 11°C. In pianura deboli da Sud Ovest, moderati in montagna.