Caro bollette, anche le piccole e medie imprese in allarme: "Bomba sociale innescata"

Caro bollette, costi e rischi per l'immediato. Anche le piccole e medie imprese torinesi alzano la guardia, in un periodo che dovrebbe essere di ripartenza, ma che in realtà si mostra ricco di ostacoli, tra le difficoltà legate alle materie prime e i prezzi dell'energia. A lanciare l'allarme è Api Torino, con il suo presidente Corrado Alberto, che arriva a parlare di "bomba sociale innescata".

"Raffica di chiusure tra pochi mesi"

“I rincari dei prodotti energetici aggravano la situazione delle imprese già provate dagli effetti della pandemia da Covid-19 e dai problemi sulle materie prime: senza interventi decisi e rapidi, rischiamo una raffica di chiusure tra pochi mesi e forti problemi sociali”, dice il presidente Alberto. A preoccupare, soprattutto le bollette di luce e gas. Un timore già sollevato nei giorni scorsi anche dal mondo dell'artigianato locale.