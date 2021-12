Circolo dei Lettori: si riparte con gli incontri a gennaio 2022

A gennaio 2022 al Circolo dei lettori di Torino, un mese di incontri, approfondimenti e riflessioni.

Gli appuntamenti dedicati all’analisi politico sociale con Laura Boldrini (14/1) Questo non è normale (chiarelettere) sul potere maschile sulle donne, Maria Teresa Giaveri (14/1) Lady Montagu e il dragomanno (Neri Pozza) sull'origine dei vaccini, Massimo Lapucci e Ciro Cattuto (20/1) Data Science for Social Good (Springer) sull'impatto sociale delle nuove tecnologie, Federico Vercellone (14/1) L’archetipo cieco (Rosenberg & Sellier) sull'individuo moderno; Marco Peano in dialogo con Simonetta Sciandivasci (19/1) per presentare Morsi (Bompiani) la storia di due ragazzi in un mondo a misura di adulti, Raffaella Scarpa (25/1) Lo stile dell’abuso (Treccani) su violenza domestica e linguaggio, Paolo Vineis e Luca Savarino (25/1) La salute del mondo (Feltrinelli) sul problema globale tra ambiente, politica ed etica. Pablo Trincia (26/1) Romanzo di un naufragio (Einaudi) la storia vera di Costa Concordia in collaborazione con Chora Media. Ripartono e proseguono lungo il 2022 gli appuntamenti mensili dedicati all’attualità: LIMES (26/1) e la mappa geopolitica questo mese esplora La nuova corsa allo spazio, la rassegna stampa del Post (29/1), è l’appuntamento cult del sabato mattina per orientarsi fra titoli, notizie e parole dell’informazione.

Uno sguardo al mondo contemporaneo con Sofia Fabiani (15/1) Cucinare stanca (Giunti) ricettario tratto dall'omonimo canale Instagram, Oscar Farinetti e Piergiorgio Odifreddi (21/1) da Green Pea riflettono sulle idee e la bellezza che vale la pena coltivare, Nina Zilli (28/1) L’ultimo di sette (Rizzoli) una storia d'amore e di coincidenze.

Personaggi narrati e narratori con Gastón Rournier-Facio (12/1) su vita e passioni del compositore Giuseppe Sinopoli, Eva Grippa (15/1) esperta di Royal Family racconta la sua Kate (DeAgostini) in occasione dei 40 anni della duchessa di Cambridge, Pierluigi Serra (18/1) Fantasmi d'Italia (Newton Compton) sulle tracce dei fenomeni più misteriosi d'Italia, Carlo Ossola e Gian Luigi Beccaria (19/1) sulla Divina Commedia, Vero Fazio (24/1) Il seguito della Storia (Salomone Belforte) su Giacomo e Roberto Segre, Ivano Porpora (25/1) Un re non muore (UTET) un corso letterario di scacchi, Renzo Ceresa (31/1) Volevo stare dentro i fili di una radio (Baldini+Castoldi) sulla storia radiofonica da “Tutto il calcio minuto per minuto” a “Caterpillar".

Due appuntamenti nell'ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria: Oliviero Stock (27/1) In barba a H. (Bompiani) la rocambolesca storia di tre generazioni di una famiglia ebrea, Titti Marrone (2/2) Se solo il mio cuore fosse pietra (Feltrinelli) sulla coraggiosa esperienza di Lingfield.

E poi Vesna Scepanovic (12/1) sulle poesie dell’altra parte dell’Adriatico, la presentazione di «Tu». Quasi preghiere (Lindau) di Adriana Zarri (17/01), Anna Ichino (28/1) Credo in un solo Dio... O me lo immagino? (Raffaello Cortina) sui meccanismi cognitivi sottesi al pensiero religioso; le serate in musica con l’Ensemble vocale Polimnia e il M° Claudio Fenoglio (24/01) e Mozart Nacht und Tag (29/01) la maratona musicale nata per festeggiare la nascita di Mozart.