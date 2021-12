Amedeo di Savoia, Canalis-Boeti (Pd): "Bene le intenzioni di potenziamento, ma troppa incertezza sui tempi"

"Nel bocciare l’Ordine del giorno del Pd, l’assessore regionale Luigi Icardi lo ha definito superato, perché si starebbe già realizzando il potenziamento e la ristrutturazione del laboratorio analisi dell’Amedeo di Savoia. Considerando la strategicità di questa struttura, per il tracciamento dei contagi COVID e per tutte le altre malattie infettive, non possiamo che plaudire all’iniziativa della Giunta Cirio, ma al contempo sottolineiamo la vaghezza delle tempistiche e degli stanziamenti a bilancio", dichiarano Monica Canalis e Nino Boeti del Pd. "Senza un chiarimento su questi punti, si rischia di alimentare un’illusione a danno dei pazienti e degli operatori del più antico ed importante ospedale piemontese dedicato alle malattie infettive".

“Finalmente un parziale ripensamento sul destino del Maria Adelaide, dopo oltre un anno di lotte da parte dei cittadini e delle cittadine dei quartieri coinvolti: la vedita della struttura è stata sventata e l’Assessore Icardi ha accolto la proposta della riapertura di un presidio territoriale, che ospiterebbe al suo interno sia la Casa di Comunità di Rossini, Aurora e Vanchiglia, sia una residenza universitaria EDISU. Adesso vogliamo conoscere tempi, modalità e dettagli della realizzazione del progetto", dichiarano il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi ed esponente di Sinistra Ecologista, Marco Grimaldi e le consigliere comunali di Sinistra Ecologista Alice Ravinale e Sara Diena.

“Non abbiamo ben compreso come mai non verrebbero utilizzati fondi del PNRR, come ha dichiarato Icardi, e non sappiamo se Edisu userà quelli della legge n. 338/2000. Per questo serve da subito che la cabina di regia tra Città e Regione affronti questo nodo per fare una proposta ai Consigli regionali e comunali. Da mesi – insieme alla Circoscrizione e all’Assemblea Riapriamo il Maria Adelaide – chiediamo la riapertura dell’ex ospedale come Casa della salute e centro integrato e polivalente di servizi sanitari territoriali”, concludono.