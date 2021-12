Da Giorgio Canali a Bianco, fino a Johnny Marsiglia: Hiroshima Mon Amour si regala un weekend di musica d'autore

All'Hiroshima Mon Amour un fine settimana denso di iniziativa a partire dal concerto di Giorgio Canali con i Rosso Fuoco. Un grande appuntamento con uno dei musicisti storici del panorama meno commerciale a livello italiano, già protagonista con i Litfiba (in qualità di tecnico del suono, quando la band di Firenze ancora si muoveva nelle atmosfere new wave) e poi componente a tutti gli effetti - grazie alle sue chitarre graffianti e mai banali - dei CCCP, poi diventati Csi e Pgr.

Giovedì 16 dicembre 2021

GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO

In apertura di concerto PRAINO

“Venti” è il titolo dell’ultimo album di inediti di Giorgio Canali che accompagnato dai Rossofuoco torna sul palco di Hiroshima Mon Amour, la sera di Giovedì 16 Dicembre, alle ore 22.00.

Apertura porte ore 21, posto unico in piedi 15 € + d.p.

Venerdì 17 dicembre 2021

BIANCO

L'appuntamento successivo è con Bianco, uno dei cantautori torinese più di talento delle ultime generazioni, che ha spiccato il volo grazie all'attenzione dedicata al suo lavoro anche da Mtv. In via Bossoli va in scena Canzoni che durano solo un concerto di Bianco, Cornaglia, Giai.

Dirige l'orchestra Marco "Basi" Basiletti.

apertura porte ore 21, inizio concerto ore 22.00, ingresso 15 € + prevendita

Sabato 18 dicembre 2021

PAROLE PER IL MONDO NUOVO

JOHNNY MARSIGLIA dialoga con ALBERTO MOMO

A seguire performance live di F.U.L.A e DUDU LAME

incontro e performance live sui temi: PAROLE, il loro uso, il loro senso e peso; e costruzione di una COMUNITA’, nuova, inclusiva, paritaria e coesa.

Progetto ideato e promosso in collaborazione con Rete Italiana di Cultura Popolare, Fondo Tullio De Mauro, MultiethnicMedia.

Grazie al contributo di Città di Torino.

Ingresso gratuito previa prenotazione a questo link.