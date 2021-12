Volley, B1-F: alla "Manzoni" arriva il fanalino di coda Orago

Penultima di andata per il Volley Parella Torino di B1 femminile che, dopo il bel successo di sabato scorso in casa contro Prochimica Virtus Biella, sfiderà in casa sabato (ore 21) Mondialclima Orago, fanalino di coda del girone ancora ferma a zero punti.

Per le parelline sarà una partita importante per provare a dare continuità di risultati ma la situazione di classifica non deve far abbassare la guardia in casa biancorossoblu.

Qualche acciacco tra le ragazze di coach Barisciani ha condizionato la settimana di lavoro ma sabato bisognerà scendere in campo con la massima concentrazione per proseguire il trend positivo di prestazioni e risultati.

"Il fattore campo deve essere importante per noi - commenta coach Barisciani - per affrontare una gara non semplice nonostante la classifica possa far pensare ad altro. Dovremo mantenere alta la concentrazione per fare una prestazione in linea con quelle delle ultime settimane".

"Quella di sabato sarà una partita importante per poter proseguire sulla giusta strada - gli fa eco la centrale Giulia Deambrogio - Stiamo lavorando sodo in palestra per poterci arrivare nelle migliori condizioni".