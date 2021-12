Tragedia in via Genova, la solidarietà delle famiglie delle vittime della Thyssen: "Strage senza fine"

Da una tragedia all'altra, Torino ha riscoperto questa mattina in via Genova il dolore che spezza le vite e che lascia attoniti coloro che rimangono. Una sensazione che ha ripreso a diffondersi poco dopo le 10 del mattino e che conoscono bene i familiari delle vittime della ThyssenKrupp di Torino, che hanno voluto far arrivare la loro solidarietà in un momento così difficile: "Ormai una strage senza fine. Come familiari della strage della ThyssenKrupp che ha ammazzato i nostri ragazzi 14 anni fa esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime. Ribadiamo che dopo 14 anni la giustizia per i nostri cari non è ancora stata compiuta, gli assassini italiani se la sono scampata con qualche anno e quelli tedeschi sono ancora a piede libero. Chiediamo nuovamente allo Stato e a tutti gli organi competenti di rimettere al centro il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e di fare rispettare le sentenze. Questo non può essere solo un tema che viene affrontato negli anniversari o quando succedono i disastri, ma dev'essere un impegno quotidiano".