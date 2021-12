Noleggio a lungo termine: un’alternativa all’acquisto dell’auto, anche a Torino

Il noleggio a lungo termine è una soluzione sempre più interessante per chi desidera avere a disposizione un’auto. Non tutti sanno che è presente in Europa fin dagli anni Settanta, quando alcune società lo hanno introdotto dando l’opportunità alle aziende di ottenere vetture per i propri dipendenti senza dover per questo sostenere un impegno economico oneroso.

Oggi sono sempre di più coloro che lo scelgono e non si tratta solo di professionisti e imprese ma anche dei privati. Come mai? Le motivazioni di questo successo sono da ricercare nei vantaggi che il noleggio a lungo termine per sua natura porta con sé, di tipo economico e non solo. Ne parliamo in questo articolo mostrandovi perché si tratta di un’opzione interessante, anche in una città dove la mobilità è particolare come Torino.

Noleggio a lungo termine: di cosa si tratta e come funziona

Il noleggio a lungo termine altro non è che una formula che mette a disposizione la vettura per un periodo che può variare dai 24 ai 60 mesi. Il pagamento avviene tramite un canone mensile “all inclusive” che comprende le molteplici spese gestionali, tra cui quelle di assicurazione, bollo auto e manutenzione.

Non mancano le realtà che lo propongono, anche online, su scala nazionale e particolarmente interessante è il noleggio a lungo termine GOcar a Torino, grazie all’esperienza trentennale che presenta la società nonché l’ampio assortimento di vetture tra cui scegliere. Il noleggio a lungo termine può essere con e senza anticipo. Che cosa significa? Che si può scegliere di versare o meno un canone al momento della sottoscrizione del contratto; le altre condizioni rimangono, pertanto, le stesse, così come i diversi vantaggi.

Perché scegliere il noleggio a lungo termine a Torino

Chi vive a Torino lo sa, avere un’auto può essere, soprattutto nel caso si abbia bisogno di spostarsi fuori città, spesso indispensabile. Non a caso il capoluogo piemontese è costantemente ai vertici delle classifiche per quanto riguarda il tasso di motorizzazione in Italia.

Avere un’auto ha un costo, non solo in termini di investimento iniziale ma anche per quanto riguarda le spese di assicurazione e manutenzione. Il noleggio a lungo termine, includendole, risulta decisamente vantaggioso. I motivi per cui risulta un’opzione da non sottovalutare sono i seguenti:

● Semplificazione dal punto di vista della gestione del veicolo.

● Risparmio di denaro.

● Investimento graduale e non con una componente iniziale onerosa.

● Nessuna spesa imprevista da sostenere.

● Vetture costantemente sotto controllo.

● Nessun rischio operativo/finanziario rispetto alle procedure di rivendita del veicolo.

● Per le aziende e i possessori di partita IVA possibilità di usufruire del trattamento fiscale previsto con la norma del noleggio a lungo termine.

● Risparmio di tempo: della gestione della vettura se ne occupa la società di noleggio.

Il noleggio a lungo termine, quindi, risulta interessante perché consente, per un’azienda come per un professionista e persino un privato, di non pensare ad altro tranne che alla guida. Indirizzando le risorse economiche per promuovere il proprio benessere o il “core business” imprenditoriale.