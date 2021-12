Nove posti di lavoro messi a concorso in 6 Comuni della Val di Susa

Sono 9 i posti di lavoro messi a concorso in 6 Comuni della Val di Susa e banditi dall’Unione Montana, in qualità di Ente delegato alla gestione delle procedure concorsuali. Quattro bandi che sono il primo frutto di un accordo, tra l’Unione ed i Comuni ad essa appartenenti, per la gestione in forma unificata dei concorsi pubblici , con l’obiettivo di ottimizzare i procedimenti e le tempistiche e mettere a disposizione degli enti aderenti graduatorie utili per l’assunzione di personale nei profili professionali maggiormente ricercati.

Con 4 diversi concorsi si prevede l’assunzione di: 2 istruttori direttivi tecnici (Cat. D) presso i Comuni di Susa e Villar Dora, 2 istruttori direttivi amministravo-contabili (Cat. D) presso i Comuni di Bruzolo e Susa, 1 agente di polizia locale (Cat. C) presso il Comune di Almese e 4 istruttori amministrativo-contabili (Cat. C) presso i Comuni di Caselette, Sant’Ambrogio e Susa.

Le graduatorie potranno inoltre essere utilizzate da parte di tutti i Comuni per ulteriori assunzioni di personale.