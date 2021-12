A Bardonecchia il 28 dicembre il "Tradizionale concerto di Natale"

La Banda Musicale Alta Valle di Susa durante queste festività si esibisce in una serie di concerti, mini tour che martedì 28 dicembre fa tappa a Bardonecchia alle ore 21 al Palazzo delle Feste di piazza Valle Stretta per il “Tradizionale concerto di Natale”.

In programma un vasto repertorio concertistico che spazia da brani della tradizione a brani classici, swing, blues e soul con incursioni nel contemporaneo e nella musica pop e del cinema e a Bardonecchia martedì sera non mancheranno vari brani della tradizione natalizia in arrangiamenti per banda, con soluzioni di qualità firmati Erik Morales, Johnnie Vinson e Naohiro Iwai. Nella proposta di musica da film ci saranno le apprezzatissime soluzioni di Henry Mancini autore di brani celeberrimi come Baby Elephant Walk, dal film Hatari!, e Peter Gunn Theme il tema della Pantera Rosa e un particolare omaggio al genio di Ray Charles.

Finale con una piccola grande sorpresa.

“Nel corso della serata – sostiene Nadia Faure, portavoce della banda - saranno presentati i protagonisti del progetto “Semicrome Alpine”, il corso di musica triennale rivolto a tutti gli studenti delle ultime classi delle elementari e delle scuole medie. Diciassette splendidi ragazzini residenti a Bardonecchia, Cesana, Oulx e Salbertrand, accompagnati dai loro maestri, che si uniranno alla Banda per contribuire a renderla più grande, giovane, appassionata e soprattutto per darle garanzia di futuro che merita. Contiamo oggi su una trentina di elementi e abbiamo bisogno più che mai di nuovi suonatori in grado di garantire continuità alla nostra lunghissima storia che risale al 1864 quando venne ufficializzata come Società Filarmonica di Salbertrand per poi diventare Banda Alta Valle Susa nel 1991 nel rispetto di tutti i musici provenienti da più comuni”.

Ingresso libero con obbligo di prenotazione a € 1,00 recandosi personalmente all’Ufficio del Turismo in piazza Alcide De Gasperi, 1/a e l’esibizione all’ingresso della Green Pass Rafforzato e del relativo documento di riconoscimento personale.