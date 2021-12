Quarta ondata e variante Omicron, gli artigiani chiedono la stretta: "Obbligo vaccinale e lockdown per i no vax"

Obbligo vaccinale e lockdown per i non vaccinati: è questa la "ricetta" che il mondo artigiano piemontese, per bocca di Cna Piemonte, chiede al Governo. Un appello che si solleva con forza in piena quarta ondata e con una variante Omicron che sembra dilagare. "Per non perdere il treno della crescita”, ma soprattutto per sciogliere il nodo di una situazione “che sta facendo pagare un prezzo altissimo ad una maggioranza vaccinata e responsabile”.