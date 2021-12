Ospedale di Settimo. Avetta (Pd): “La messa in vendita è un fatto grave. La Regione chiarisca”

«L’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi più volte, in Aula, ha ribadito la volontà della Regione Piemonte affinché il presidio sanitario di Settimo Torinese resti aperto e sotto il controllo pubblico. Ma l’assessore Icardi quando e come è venuto a conoscenza dell’iniziativa assunta da Saapa SpA, in liquidazione, ovvero la decisione di mettere in vendita il complesso immobiliare di Settimo Torinese, dove l’ospedale ha sede, nonché dell’impresa che esercita l’attività sanitaria accreditata dalla Regione Piemonte, tramite la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse? Questa iniziativa, di cui la Città di Settimo Torinese, pur essendo socia al 34% di Saapa, non era stata informata, venendone a conoscenza solo attraverso la pubblicazione del bando sul sito internet della società, è stata assunta d’intesa con i vertici regionali? Qualunque sia la risposta, siamo di fronte ad un fatto grave: grave qualora l’iniziativa sia stata assunta ad insaputa della Regione, grave se la Regione ha cambiato opinione sul destino dell’ospedale di Settimo Torinese smentendo la volontà di controllo pubblico della struttura sanitaria e avallando la vendita senza confrontarsi con il Comune di Settimo Torinese»: lo afferma il consigliere regionale Alberto Avetta (Pd), che ha presentato un’Interrogazione urgente sulla vicenda dell’ospedale di Settimo Torinese. «Siamo preoccupati per il futuro dell’ospedale di Settimo Torinese, una struttura importante, che viene da anni di sperimentazione gestionale pubblico-privata, e che potrebbe diventare sede di uno degli ospedali di Comunità previsti dal Pnrr. La Sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra, ha più volte ribadito la contrarietà del Comune alla dismissione totale ai privati. Se la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse è avvenuto all’insaputa della Regione, l’assessore Icardi deve immediatamente intervenire nei confronti di Saapa (di cui la Regione è socia di maggioranza), se invece il tutto era a conoscenza della Regione, Icardi deve spiegare perché ha cambiato idea ma soprattutto perché non ha ritenuto opportuno confrontarsi con gli altri soci, in primis l’amministrazione comunale. Pare proprio che la condivisione delle scelte con il territorio non rientra tra le preoccupazioni di questa Giunta ma vogliamo sperare che tutto abbia una spiegazione e che vi siano margini per evitare la vendita e ribadire il controllo pubblico».