Sacco (M5S): “Soddisfatti per il programma di Garanzia di occupabilità lavoratori diventato legge"

"Grazie al lavoro incessante della nostra ex Ministra Nunzia Catalfo e della Senatrice alessandrina Susy Matrisciano, il programma di Garanzia di Occupabilità Lavoratori è legge" scrive in una nota stampa Sean Sacco, Capogruppo M5S Piemonte.

"Un’importante arma in più per inserire e reinserire nel mondo del lavoro i percettori del Reddito di cittadinanza, i disoccupati beneficiari di NASpI, i lavoratori in cassa integrazione, i lavoratori fragili o vulnerabili, i Neet, i disoccupati senza sostegno al reddito e i working poor.

Le risorse complessive sono pari a 4,4 miliardi di euro, cui si aggiungono 600 milioni di euro per il rafforzamento dei Centri per l’impiego (di cui 400 già in essere e 200 aggiuntivi) e 600 milioni di euro per il rafforzamento del sistema duale.



Il Governo ha posto le basi, ora la palla passa alla Regione cui spetta, attraverso il piano regionale di attuazione del programma Gol, la materia delle politiche attive e della formazione.



Ci riteniamo più che soddisfatti da questa misura, vigileremo affinché la Regione metta in campo tutte le azioni possibili nei tempi e nei modi previsti".