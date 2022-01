Vestiti e generi di prima necessità, la Libreria del Golem per i senzatetto: "Grazie alle donazioni della comunità”

Vestiti e generi di prima necessità, la Libreria del Golem in campo per aiutare i senzatetto

La Libreria del Golem è riuscita ad unire letteratura e solidarietà per aiutare i senzatetto torinesi: il negozio indipendente di via Rossini, nel quartiere Vanchiglia, durante le festività natalizie ha infatti donato vestiti e generi di prima necessità: il materiale raccolto comprende 22 tute complete, 10 paia di scarponi, 2 felpe invernali, 78 paia di calze spesse, 62 paia di mutande, 26 saponi, 25 rasoi, 24 spazzolini, 20 dentifrici e 20 pacchi di salviette.

“ Siamo una comunità”

L'iniziativa, giunta alla terza edizione e realizzata in collaborazione con Progetto Leonardo Onlus, è stata possibile grazie alle offerte arrivate dai clienti per i pacchetti natalizi e per alcuni libri illustrati da professionisti del settore del calibro di Simone Mostacci, Zuzu, Lorena Spurio e Vittorio Giacopini: “Tutto - sottolineano i gestori della libreria Mattia Garavaglia e Chiara Gaspari – è stato reso possibile grazie alla comunità che ruota attorno a noi, una comunità di persone affezionate che ha capito profondamente lo spirito di aiuto che vogliamo trasmettere”.

"Pacchi regalo e piccole offerte"

La raccolta è andata avanti per tutto il mese di dicembre: “I pacchetti regalo - concludono – sono sempre gratuiti ma, per l'occasione, abbiamo proposto di lasciare una piccola offerta. I libri illustrati, invece, sono stati venduti a prezzo di copertina con una piccola maggiorazione per sostenerci nel raggiungimento dell'obiettivo. Il fatto che ad aiutarci siano stati in tanti, anche da fuori città, dimostra che la nostra iniziativa funziona”.