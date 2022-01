BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura riconfermata tra le banche più solide d’Italia

La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura è tra le 63 banche più solide in Italia, secondo l’ultima indagine di Altroconsumo Investi, nuova denominazione del noto “Altroconsumo Finanza”.

Con una rinnovata metodologia di valutazione ha confermato anche a fine dicembre del 2021 l’assegnazione del massimo punteggio, ossia cinque stelle, all’istituto di credito piemontese. Il punteggio, da un minimo di 1 ad un massimo di 5 stelle, viene attribuito a seconda dell’affidabilità di ogni istituto di credito.

Gli indicatori presi in considerazione da Altroconsumo Investi sono il “CET1 Ratio” (parametro più utilizzato dalla BCE per valutare e verificare la solidità delle banche, esprime il rapporto tra il capitale ordinario versato di cui la banca dispone e le sue attività, ponderate per il grado di rischio che comportano) e il “Total Capital Ratio”, insieme alla trasparenza e alla diligenza con cui sono pubblicati i dati, specie se con una frequenza superiore al bilancio annuale.

Nei mesi intercorsi tra l’ultimo aggiornamento della classifica e fine dicembre’21 molti istituti hanno pubblicato nuovi dati: per esempio, la totalità delle banche della selezione ha pubblicato il bilancio 2020, molti gruppi hanno resi noti i dati al 30 settembre 2021 e diverse banche hanno pubblicato la semestrale. La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha sempre pubblicato sia i bilanci annuali, che semestrali e trimestrali, indice di trasparenza e attenzione verso i propri Soci e Clienti.