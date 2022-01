Vaccino: lavoratrice chiede al tribunale di Torino valutazione di idoneità

Alla Sezione Lavoro del Tribunale di Torino si è tenuta la prima udienza per la verifica di ammissibilità di un ricorso per accertamento tecnico preventivo (Atp) promosso da una lavoratrice in merito all'obbligo di vaccinazione.

La donna, con il patrocinio dei suoi legali, ha chiesto al giudice la nomina di un medico-legale al quale assegnare il compito di verificare la compatibilità tra il suo stato di salute ed i vaccini "definiti - spiega l'avvocato Barbara Giusti - dalle stesse case produttrici medicinali sottoposti a monitoraggio addizionale".

"Un procedimento urgente - aggiunge il legale - che non mira ad una pronuncia del Giudice in ordine alla legittimità dell'obbligo, ma ad un accertamento sanitario. La lavoratrice ha evidenziato che, in mancanza del completamento della sperimentazione e della raccolta dei dati relativi al medio e lungo periodo sulle eventuali reazioni avverse dei farmaci in questione si debba rimettere ad un Consulente Tecnico del Giudice la valutazione dell'idoneità del soggetto all'inoculazione dei vaccini".

Di diverso avviso si è detto il datore di lavoro della ricorrente, il quale invece ritiene che l'efficacia e la sicurezza dei vaccini non possa essere messa in discussione neppure in questa sede, negando un vaglio in sede giurisdizionale dell'accertamento che la legge assegna al medico di base. L'udienza proseguirà il 10 gennaio prossimo.

"All'esito - spiega il legale - il giudice del lavoro dovrà decidere se il ricorso è ammissibile e, in caso positivo, nominare un consulente che proceda alla visita della lavoratrice ed esprima il suo parere circa l'opportunità della vaccinazione nei suoi confronti".