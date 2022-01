A Nichelino aree cani utilizzabili anche in orario notturno

Era un impegno che aveva preso in campagna elettorale e adesso sta lavorando, assieme alla giunta Tolardo, per trasformarlo in realtà. A Nichelino proseguono gli interventi del “Piano Luce aree cani” voluto dall'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola.

Nei giorni scorsi è stato concluso l'intervento nell'area di via Nenni, all'angolo con via Debouchè, con l'illuminazione che ne consente la fruizione anche in notturna. "Intervento che serve anche come azione di presidio del territorio e aiuta nelle normali azioni di raccolta delle deiezioni canine (sì, si raccoglie anche in area cani, non facciamo finta di non ricordarcene)", ha detto Verzola.