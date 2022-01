Lavori in corso, provinciale 141 interrotta a Virle per demolire e ricostruire il ponte sull'Oitana

Nel territorio del Comune di Virle, per consentire la demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Oitana lungo la Strada Provinciale 141 di Castagnole, è prevista la chiusura della SP 141 a partire da lunedì 10 gennaio dal Km 17+100 al Km 17+200, sino al termine delle lavorazioni. Il traffico veicolare e pedonale sarà deviato all’interno del centro abitato di Virle. Sono inoltre previste deviazioni al di fuori dell’abitato per i mezzi superiori alle 8 tonnellate di peso. Il percorso alternativo sarà segnalato in loco.

È prorogata da lunedì 10 gennaio a sabato 12 febbraio la chiusura della Strada Provinciale 73 di Croce Serra dal km. 4+350 al km.5+100 nel territorio del Comune di Borgofranco d’Ivrea, con deviazione su percorsi alternativi individuati da un’apposita segnaletica. La chiusura dell’arteria consente l’effettuazione di lavori per la regimazione delle acque a monte dei Balmetti di Borgofranco e della frazione San Germano, per la messa in sicurezza dell’abitato. In caso di maltempo, se per ragioni di sicurezza si dovesse procedere alla chiusura della Provinciale 72 di Nomaglio, individuata come viabilità alternativa, la ditta esecutrice delle opere dovrà tempestivamente ripristinare il transito lungo la Provinciale 73 oggetto di intervento, entro e non oltre le 5 ore.