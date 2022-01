Patto Leasys-I3P: il mondo del noleggio a breve termine si affida alle start up del Politecnico

Le start up che "crescono" nell'incubatore del Politecnico si affacciano sul mondo Fca. Lo fanno grazie all'accordo tra Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, e I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino: ne nasce la nuova edizione di “Digital Factory”, una call esplorativa rivolta alle giovani startup, italiane e internazionali.



L’obiettivo è individuare nuove soluzioni che possano contribuire in maniera determinante alla trasformazione tecnologica e digitale della società, leader in Italia del noleggio a lungo termine, e di Leasys Rent, specializzata in noleggio a breve e medio termine.