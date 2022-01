Straordinari e mancanza di personale nei nidi e materne di Torino: "Si faccia un nuovo concorso"

Continue richieste di straordinari, riduzione di un terzo del personale assunto come potenziamento per il Covid-19, impossibilità di programmare la vita privata a causa delle frequenti modifiche dei turni di lavoro nei nidi e materne comunali. Sono queste alcuni dei problemi al centro del confronto previsto domani tra i sindacati e i Servizi Educativi della Città di Torino .

Assunzioni e riconoscimento indennità di turno al centro del confronto

Tematiche - come spiegano CGIL-Fp, CISL-Fp, UIL-Fpl e CSA-Ral in una nota inviata al Comune - urgenti "considerato anche il perdurare e l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria". I sindacati si confronteranno con l'assessorato all'Istruzione "sulle possibili assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato", sul "mancato riconoscimento dell’indennità di turno", sul "recupero delle giornate di apertura anticipata rispetto al calendario scolastico", sul futuro di "Iter e dei vari laboratori presenti nel territorio e delle insegnanti di religione" in vista del futuro anno scolastico.