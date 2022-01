L'Asl To3 accelera sulla vaccinazione dei bambini: giornate dedicate a Rivoli, Pinerolo e Susa

Per velocizzare al massimo la campagna vaccinale dei bambini, al centro dell’emergenza contagi con la ripartenza delle lezioni scolastiche, nel mese di gennaio l’Asl To3 dedica ai ragazzi di età compresa fra i 5 e gli 11 anni alcune giornate, su prenotazione, nei tre ospedali di Rivoli, Pinerolo e Susa.

In queste giornate sarà quindi sospeso l’accesso libero, che rimane disponibile in tutte le altre sedi del territorio. Per l’elenco aggiornato di sedi e orari è consigliabile far riferimento al sito dell’Aslto3 https://www.aslto3.piemonte.it/covid-19/vaccinazioni-anti-covid-19/

DATE DEDICATE AI BAMBINI 5-11 ANNI (SU PRENOTAZIONE)

Ospedale di Rivoli:

Venerdì 14, giovedì 20, venerdì 21, 22, 23. Giovedì 27, venerdì 28, 29 e 30 gennaio.

Ospedale di Pinerolo:

Venerdì 14, venerdì 21, venerdì 28 gennaio.

Ospedale di Susa: