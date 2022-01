Hashtag Instagram 2022, quali sono i più adatti per far crescere il profilo

Come si può facilmente intuire, nel momento in cui si parla di Instagram, si fa riferimento, senza ombra di dubbio, al social network più conosciuto e diffuso in tutto il mondo. Tra le principali caratteristiche di questa piattaforma troviamo indubbiamente un alto livello di versatilità, ma anche una grande facilità d’uso e vivacità.

Un successo, quello di Instagram, che passa spesso e volentieri attraverso la corretta scelta degli hashtag: proprio per questo motivo è largamente impiegato come mezzo di comunicazione da parte dei giovani, ma anche in tanti tipi di business differenti. Infatti, ci sono sempre più aziende che decidono di investire proprio su Instagram per promuovere i propri prodotti.

Dove trovare gli hashtag Instagram più indicati

Come si può facilmente intuire, solamente gli hashtag corretti sono in grado di comportare effettivamente un incremento in termini di like, così come di follower. Tradotto: non è affatto una passeggiata, ma serve studiare e conoscere come le proprie tasche questo social network, come spiegato su Phonetoday.it .

Il problema è che ogni profilo ha una storia unica e, chiaramente, l’unico suggerimento che si può dispensare è quello relativo al fatto che serve provare e tentare, sperimentare e sbagliare, prima di individuare gli hashtag migliori per le proprie esigenze e che possano realmente favorire una crescita. Insomma, l’unico consiglio da seguire è quello di andare per tentativi fino a quando non si individuano gli hashtag migliori. Man mano che passano i giorni, più foto e video vengono pubblicati, ed ecco che è tutta esperienza che si mette in saccoccia per capire quali sono gli hashtag che risultano essere più efficaci. In poche parole, come in qualsiasi altra cosa, la pratica affina i risultati.

Alla ricerca dei migliori hashtag per Instagram

Come detto, non è affatto semplice comprendere come sfruttare al meglio gli hashtag per ogni categoria. È chiaro che l’obiettivo finale è pur sempre quello di raggiungere un livello di popolarità maggiore, ma diventa fondamentale non avere troppa fretta. La pazienza fa la differenza, anche in virtù del fatto che, a incidere sul successo finale o meno del post, un ruolo di primo piano è rivestito pure dalla modalità con cui l’utente inserisce gli hashtag. Infatti, qualora si dovesse incappare in qualche errore, ecco che la visibilità dei post potrebbe risultarne parecchio compromessa.

Diamo uno sguardo a quelli che sono gli hashtag dotati di maggiore diffusione e popolarità in questo inizio dell’anno 2022. Si tratta di #love #TFLers #tweegram #photooftheday #20likes #amazing #smile #follow4follow #like4like #look #instalike #igers #picoftheday #food #instadaily #instafollow #followme #girl #iphoneonly #instagood #bestoftheday #instacool #instago #all_shots #follow #webstagram #colorful #style #swag.

In Italia, invece, vanno molto gli hashtag relativi a #buongiorno e #buonanotte, così come quelli sulle principali città italiane, ovvero #milano, #napoli, #roma e così via, senza dimenticare #pasta, #sole, #mare, #macchina, #amici, #famiglia, ma anche quelli che sono maggiormente legati alla tecnologia, ovvero #apple, #iphone e #samsung.

Per ogni post su Instagram si possono inserire fino ad un massimo di 30 hashtag. È chiaro che nessuno vi obbliga a riempire completamente la didascalia, in maniera tale da poter lasciare anche qualche parola chiave che è legata in maniera più evidente alla foto che si sta per pubblicare sul proprio profilo. Aumentare i like, così come i follower, quindi, non è cosa facilissima, ma l’uso, corretto ovviamente, degli hashtag fa tutta la differenza di questo mondo. Evitare di abusarne, così come di usarli in maniera impropria, mentre nulla osta alla combinazione tra gli hashtag di due categorie differenti. Anzi, a volte, potrebbe essere proprio il mix giusto per portare al successo.