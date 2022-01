Valuxxo ed i prodotti viso uomo d'eccellenza

Il marchio Valuxxo con la sua linea cosmetica completamente naturale e realizzata con metodi tecnologicamente all'avanguardia, garantisce dei prodotti viso per uomo di eccellenza. Assicurando lo skincare quotidiano nell'ottica della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente, Valuxxo ha realizzato una linea di prodotti viso davvero invidiabile. L'affidabilità del marchio siciliano e la logica “green” con cui i prodotti sono realizzati, vi garantirà uno skincare di altissima qualità. Scopriamo insieme quali sono i prodotti viso uomo d'eccellenza e i tratti principali del marchio Valuxxo che lo rendono unico nel suo genere.

La mission del marchio Valuxxo

I cosmetici del marchio Valuxxo sono in grado di rispondere alle esigenze dell'uomo moderno che vuole assicurarsi uno skincare quotidiano senza dimenticare l'importanza del rispetto dell'ambiente e dell'uso di ingredienti naturali. I prodotti Valuxxo garantiscono un'azione benefica sulla pelle in modo totalmente green, così da poter utilizzare quotidianamente i cosmetici puntando sugli ingredienti attivi di qualità e i benefici per la salute dell'epidermide. Il brand è nato in Sicilia, rispolvera l'amor proprio degli uomini e la loro bellezza, creando prodotti che possano aiutare a sentirsi meglio con sé stessi, nonché per apparire più giovani e curati.

I prodotti da uomo del marchio Valuxxo

Il Marchio Uomo Valuxxo offre una gamma di prodotti davvero di eccellenza. Scopriamo insieme quali sono.

Acqua detergente purificante

Innanzitutto, vi è l'acqua detergente purificante Valuxxo. Parliamo di un prodotto completamente privo di sostanze chimiche, realizzato con ingredienti di altissima qualità e completamente naturali. Tra questi vi sono l'olio di semi di canapa, l'estratto di algae, l'olio di rosa canina, aloe vera e vitamina E per una pelle idratata e curata. Grazie all'azione dell'acqua detergente si ha la possibilità di purificare, idratare e pulire la pelle quotidianamente e allo stesso tempo anche di nutrirla in profondità. Basterà applicarla su una pelle poco umida, massaggiando delicatamente con le mani. È consigliato usare il prodotto mattina e sera.

Crema contorno occhi

Rientra tra i prodotti del brand siciliano anche la crema contorno occhi uomo Valuxxo rivitalizzante. Con la sua formulazione adatta a tutti i tipi di pelle, nutre l'epidermide in profondità e ripara le cellule danneggiate riducendo eventuali infiammazioni. La pelle apparirà più liscia, giovane e luminosa. L'obiettivo principale che questo prodotto si prefigge è quello di prevenire la secchezza e la perdita di elasticità in una zona delicata del viso come il contorno occhi.

Siero viso

A rientrare nella skincare quotidiana per la salute della pelle e per la cura antietà vi è anche il siero viso. È formulato in maniera specifica per nutrire tutti i tipi di pelle, nonché a ringiovanire con ingredienti biologici e naturali. Questo siero ha dei principi attivi che entrano in profondità nella pelle, rendendola radiosa, giovane, liscia e facendo in modo che sia sempre più luminosa. Tra gli ingredienti principali vi sono acido ialuronico, olio di oliva, aloe vera, olio di semi di canapa, olio di jojoba ed emulium mellifera. Il siero penetra profondamente nella pelle garantendo risultati visibili fin dalle prime applicazioni.

Cream viso uomo nutriente liftante

Infine, nella linea Valuxxo uomo rientra anche la crema viso uomo nutriente liftante. Basta davvero una piccola quantità per garantire alla pelle l'idratazione massima con una formulazione completamente naturale. Questa potente crema idratante è in grado di entrare in profondità all'interno dell'epidermide e va applicata di notte. Infatti, mentre dormite, potrete risvegliarvi con una carnagione più rinfrescata e visibilmente più giovane, applicazione dopo applicazione. La cosa importante è prevedere un uso quotidiano costante.

I benefici del marchio Valuxxo uomo

L'azione nutriente, naturale e nutritiva di Valuxxo uomo, assicurerà a tutti coloro che utilizzano questi prodotti, una pelle completamente ringiovanita, più elastica e soda. Solo in questo modo e grazie alla formulazione tecnologicamente all'avanguardia dei prodotti sostenibili, green e cruelty free si potranno ottenere dei risultati visibili anche in poco tempo!