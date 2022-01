Sì al Consiglio Comunale online per la neomamma o incinta, Torino capofila in Italia

Dopo le registrazioni dei figli nati da coppie omosessuali, Torino vuole fare da capofila nel campo dei diritti della maternità . La proposta è semplice, ma sinora nessun Comune l'ha attuata: consentire alla donne che allattano, o sono incinta, di partecipare ai Consigli Comunali e alle Commissione Consiliari in streaming. A lanciarla la consigliera del Pd Lorenza Patriarca , chiedendo in sostanza di " estendere le misure già previste per l'emergenza Covid a questa categoria particolare di persone, per proteggere così il piccolo ".

In Sala Rossa la capogruppo di Sinistra Ecologista Alice Ravinale è diventata mamma di Diana a metà ottobre, mentre la consigliera del Pd Ludovica Cioria ha annunciato nelle scorse settimane di essere incinta. "Ringrazio tutti - ha detto quest'ultima - per la vicinanza: un tempo chi partoriva sospendeva l'attività istituzionale: noi pensiamo non sia giusto perché siamo state elette coi voti dei cittadini". "Consentire alle donne in maternità di seguire online non significa non partecipare ai lavori: questa proposta risponde alle linee guida dell'Oms. La Presidente del Consiglio Grippo si è detta interessata e sta verificando se sia possibile", ha concluso Cioria.