Venaria, lavori in corso: è partito il cantiere per il risanamento del cavalcavia di via Tripoli [FOTO]

Sono stati avviati nei giorni scorsi, a Venaria, gli interventi di risanamento del cavalcavia di via Tripoli, per un importo di 200mila euro e per la durata di 120 giorni.



"È in fase di sviluppo quanto scritto nel programma elettorale. Diamo continuità alle manutenzioni nei vari quartieri della città, con priorità alla sicurezza e al ripristino delle tante opere trascurate negli anni passati - dice il sindaco Fabio Giulivi -. Una riqualificazione fondamentale: il cavalcavia di via Tripoli, con il sottopassaggio di via Motrassino anch’esso in fase di sistemazione proprio in questo periodo, è una delle arterie più importanti, che unisce il borgo di Altessano e il centro di Venaria Reale. Lavorare in contemporanea con quanto sta realizzando SCR Piemonte, la società di committenza regionale che ha a capo i progetti sul tratto ferroviario sottostante, farà sì che non ci siano ritardi sulla realizzazione delle opere, restituendo ai cittadini, entro gennaio 2023, l’intera fruibilità della ferrovia Torino-Ceres".



Lo sviluppo dei lavori prevede: il rifacimento dei parapetti del ponte in acciaio e in calcestruzzo ammalorati, il rifacimento dei marciapiedi, l’impermeabilizzazione dell’impalcato del ponte, l’esecuzione giunti di dilatazione alle due estremità del ponte. Sono previsti, inoltre, l’esecuzione di nuova pavimentazione bituminosa, interventi di risanamento protettivo delle pareti lato binari delle spalle, dell’intradosso impalcato e delle pareti dei muri presenti lungo il lato nord di via Tripoli dopo il ponte, scendendo verso corso Garibaldi. A completamento, seguirà l’intervento di risanamento e ripristino delle pareti in calcestruzzo ammalorate dei muri di sostegno, il risanamento e il ripristino della parete lato strada dei pannelli prefabbricati in cemento armato e l’esecuzione di tiranti attivi di ancoraggio per stabilizzazione dei muri di sostegno lato nord.



"Proseguiamo con importanti lavori pubblici, che da poco più di un anno dall’insediamento della nostra Amministrazione, cominciano a dare una ritrovata visione alla città, soprattutto in termini di sicurezza - conclude Giuseppe Di Bella, assessore ai Lavori Pubblici -. I lavori di risanamento che riguardano il cavalcavia sulla FTC, sono stati affidati con procedura d’urgenza, per approfittare della pausa dei passaggi dei treni e per ottimizzare i tempi e i costi del cantiere".