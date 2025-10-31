Polacco senza fissa dimora ucciso a colpi di pistola a gennaio 2024: le indagini portano a un uomo di 63 anni

Avevano ritrovato il suo corpo il 19 gennaio del 2024, in una zona boschiva che costeggia la linea ferroviaria Torino-Ceres. E le indagini, nei giorni scorsi, hanno portato al fermo con l'accusa di omicidio per un uomo di 63 anni di Venaria Reale.



La vittima si chiamava Marcin Wojciechowski ed era un senza fissa dimora di origine polacca. I carabinieri, grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza e ascoltando alcune testimonianze, sono riusciti a ricostruire il quadro che ha portato al delitto, raccogliendo indizi a carico del 63enne. Secondo quanto emerso, il presunto omicida, in possesso di una pistola regolarmente denunciata, mentre portava in giro il proprio cane avrebbe incrociato Marcin, che da qualche anno viveva in un rifugio di fortuna.



Ne è nata una discussione animata i cui motivi restano ancora da accertare. Da lì, la sparatoria: sarebbero stati almeno cinque i colpi sparati, uccidendo il senza tetto.



L’uomo, in stato di fermo, è stato portato presso il carcere Lorusso e Cutugno con l'accusa di omicidio volontario.

