Carenze igienico sanitarie, chiuso un kebab della Crocetta

Lo scorso mercoledì mattina, polizia, carabinieri, municipale e Asl hanno effettuato un controllo congiunto del territorio nel quartiere Crocetta.

Tra gli esercizi commerciali visitati, un Kebab di corso Sommelier, già oggetto di controlli e sanzioni nel 2019. Anche questa volta, il locale, gestito da un turco di 32 anni, è risultato non rispettare le condizioni igieniche minime. Palese la presenza di alimentari in cattivo stato di conservazione: in particolare, nel congelatore a pozzo, era presente un kebab già cotto, in parte consumato e poi sottoposto a ricongelamento, nonché 11 hamburger privi di protezione, incrostati di ghiaccio, e 25 kg di yogurt mantenuti fuori frigo, a temperatura vietata dalle norme sanitarie.

Nel locale, poi, non era stato esposto il cartello relativa alla capienza massima di persone ammesse. Gli ispettori dell’Asl hanno provveduto all'immediata sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni igienico/sanitarie idonee, mentre il personale della polizia ha proceduto alla chiusura per 5 giorni del locale per inosservanza della normativa anti-Covid.