Gangs of New York di scena a Nichelino: scontri e incidenti tra ragazzi del posto e un gruppo proveniente da Barriera di Milano

Botte, incidenti, spranghe. Non stiamo parlando di Gangs of New York, noto film di una ventina d'anni fa di Martin Scorsese (girato a Cincecittà) con Leonardo di Caprio protagonista, ma di quello che è successo nella serata di ieri, sabato 15 gennaio, a Nichelino vicino a piazza Di Vittorio, quella del Palazzo Comunale.

Scontri tra bande di Nichelino in piazza Di Vittorio

Nei pressi del parcheggio di un grosso supermercato, accanto a piazza Aldo Moro, si sono fronteggiati due gruppi di giovani, per la gran parte minorenni, di età compresa tra 13 e 16 anni: un gruppo (di circa 80 unità) era composto da soggetti di Nichelino, l'altro (un centinaio di persone) era fatto di ragazzi in gran parte di origine nordafricana, giunti a Nichelino dal quartiere Barriera Milano a bordo di mezzi pubblici.

Due persone ferite, 50 identificati dai carabinieri

Le pattuglie della compagnia dei carabinieri di Moncalieri sono dovute intervenire per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, dispendendo i due gruppi.