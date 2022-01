Tenta di sottrarsi al controllo del Green Pass alla fermata del bus, trentenne ivoriano multato e denunciato per resistenza

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 gennaio, durante un servizio congiunto con il personale di GTT per il controllo green pass e dei dispositivi di protezione individuale alla fermata dei mezzi di trasporto pubblico numero 237 ubicata in via Calvi angolo via Sempione, gli agenti del Reparto di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale hanno dovuto inseguire un uomo che ha tentato di sottrarsi al controllo.

Alla vista degli agenti e dei controllori della GTT, l'uomo ha saltato le transenne di protezione della banchina e si è dato alla fuga. Un'altra pattuglia di ‘civich’, casualmente in transito presso la fermata, gli si è fatta in contro e gli ha intimato di fermarsi. Il fuggitivo ha reagito spingendo a terra uno dei due agenti che aveva tentato di fermarlo e ha proseguito la sua fuga verso via Sempione, inseguito dall’altro agente.

L'uomo, dopo una lunga corsa, è stato raggiunto all'altezza del civico 42 di via Calvi e, al termine di una colluttazione, è stato bloccato. Si tratta di un trentenne di cittadinanza ivoriana senza precedenti penali. L'uomo è stato accompagnato al Comando di via Bologna per l'identificazione e, al termine degli atti di rito, è stato indagato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per il mancato possesso di certificazione verde.