Raffaele Bianco da Grugliasco alla presidenza dell'Agenzia della Mobilità della Città metropolitana

È Raffaele Bianco, assessore ai trasporti della città di Grugliasco, il nuovo rappresentante per il bacino della Città metropolitana di Torino dell'Agenzia della mobilità piemontese, ente responsabile per la Pubblica Amministrazione della mobilità collettiva su tutto il territorio piemontese, dal 2003, anno della sua istituzione.

L’Agenzia ha l’obiettivo di migliorare la mobilità sostenibile sul territorio regionale, ottimizzando il servizio di trasporto pubblico urbano, extraurbano e ferroviario ed è l'obiettivo che si è prefissato l'assessore Bianco per quanto concerne l'area metropolitana di Torino.

"Sappiamo già che sarà difficile realizzare attività straordinarie anche se le idee non mancano – spiega l'assessore Bianco – Bisognerà, però, lavorare per normalizzare una serie di aspetti che ad oggi non lo sono. L'obiettivo è semplificare la vita di chi utilizza i mezzi pubblici, partendo dalla comunicazione e dalla linearità del servizio erogato".

“Raffaele Bianco è un amministratore locale giovane ma di notevole esperienza: sono sicuro che potrà far bene e aiutare il territorio ad affrontare le criticità che affliggono il sistema del trasporto pubblico locale”: così Pasquale Mazza, Consigliere metropolitano delegato ai trasporti, commenta la nomina dell’Assessore di Grugliasco quale presidente per il Bacino metropolitano di Torino.

“La nomina di Bianco all’unanimità da parte dei rappresentanti dei Comuni consorziati all’Agenzia dimostra che l’impegno dell’assessore grugliaschese sul delicato tema della mobilità è apprezzato da tutti i colleghi amministratori - sottolinea Mazza – Non posso che assicurargli la vicinanza e il supporto della Città Metropolitana di Torino. Lavoreremo insieme per ricercare soluzioni condivise per il miglioramento della qualità del trasporto e della mobilità dei cittadini”.