Intervento dei vigili del fuoco, nella notte, per un'abitazione in fiamme nei boschi di Roure. I pompieri sono entrati in azione intorno all'1.45 per spegnere il rogo divampato in una casa, in borgata Serre, del piccolo comune della Val Chisone.

Sul posto le squadre di Fenestrelle, Pinerolo e Luserna San Giovanni, oltre agli uomini dell'anticendio boschivo per dare supporto.