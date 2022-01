Cirio a Roma per votare il nuovo Presidente della Repubblica: "Grande onore"

“È per me un grande onore e mi impegno a svolgere questo ruolo di grande elettore con profondo senso di responsabilità ed amore per il mio Paese”. Così su Facebook il governatore Alberto Cirio annuncia su Facebook di essere atterrato a Roma, dove parteciperà da domani all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Oltre ai deputati e ai senatori, partecipano alle consultazioni anche tre delegati per Regione scelte dal Consiglio Regionale.

A Roma per il Quirinale anche Allasia e Ravetti

Oltre a Cirio, dal Piemonte parteciperanno alle consultazioni per scegliere il successore di Mattarella il numero uno di Palazzo Lascaris Stefano Allasia ed il consigliere regionale del Pd Domenico Ravetti. Proprio quest’ultimo stamattina, sempre su facebook, aveva postato una sua foto poco prima di salire sul treno per Roma con il seguente messaggio.

Ravetti (Pd): "Emozionato per il voto"

“Non c'è mai nulla di personale in politica, - ha scritto l'esponente dem- figuriamoci per l'elezione del Capo dello Stato. Però le emozioni sì, quelle sono personali anche se non ho con me le parole giuste per descriverle”.

"Mi ha madre mi ha detto "Mi raccomando!"

Ravetti spiega che, dopo aver definito le procedure per l’accreditamento, oggi parteciperà ad una prima riunione con il Pd nazionale “in vista della prima "chiama" di domani”. “Sono passato ieri a salutare i miei genitori. Mia madre, come capita da 52 anni, mi ha lasciato con la solita frase "mi raccomando!". Che, appunto, ci sono abituato ma questa volta non ho chiaro se intendeva come al solito dirmi "comportati bene" (manco andassi in gita con l'oratorio) oppure "vota bene” conclude Ravetti.