La Compagnia EgriBiancoDanza cerca ballerini professionisti: l'audizione domenica 20 marzo

La Fondazione Egri per la Danza indice un’audizione per la selezione di danzatori e danzatrici professionisti da inserire nell’organico della Compagnia EgriBiancoDanza con effetto immediato.

L’audizione è in programma domenica 20 marzo alle ore 12 nella sede della Compagnia EgriBiancoDanza a Torino in Via G. B. Vico 11.

Le candidature da inviare a: organizzazione@egridanza.com

- cv in formato pdf comprensivo di dati anagrafici, mail e numero di telefono

- link video YouTube o Vimeo

- foto di scena in formato jpg o jpeg

- lettera motivazionale

- E’ considerata premiale la disponibilità immediata all’ingaggio

Entro e non oltre il 13 marzo 2022.