Il mattone 'tira sempre': a Torino prezzi in lieve aumento nel primo semestre del 2021

Nonostante la crisi economica generata dalla pandemia, il mattone continua ad essere un bene rifugio e le analisi condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa rilevano che nei primi 6 mesi del 2021 i prezzi degli immobili a Torino hanno registrato un aumento dello 0,7%.

Il centro città non evidenzia variazioni

L’area che si sviluppa tra via Roma, piazza San Carlo e via Amendola, in questo momento, registra valori ancora stabili. C’è fermento a livello di richieste sui tagli medio grandi, oltre i 200 mq, dotati di attici e spazi esterni mentre c’è un rallentamento sulle soluzioni più piccole, acquistate spesso per essere destinate a short-rent. Da luglio si nota un ritorno dei turisti in città. Esiste una buona domanda di immobili di pregio che si orienta sulle soluzioni d’epoca fascista dalle metrature importanti e disegnate da famosi architetti. Le soluzioni ristrutturate costano 4000-4500 € al mq e scendono a 2500 - 3000 € al mq per le soluzioni da ristrutturare. Il terrazzo è diventato fondamentale per chi cerca in zona a tal punto da portare ad escludere anche le case di pregio che ne sono prive. Su queste tipologie i prezzi sono in leggero aumento.

C’è, negli ultimi tempi, una riscoperta del centro città dove si stanno trasferendo anche da altri quartieri. Il quadrilatero compreso tra corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele e via Ferraris ha un’offerta abitativa che spazia dalle soluzioni d’epoca dei primi del 1900 alle case di ringhiera con ballatoio. Sono in corso anche interventi su immobili d’epoca per ricavare soluzioni di elevato standard con palestra e spa in comune. In questo caso i prezzi arrivano a 7000 € al mq. Altri interventi sono in corso nella sede dell’ex Italgas in via XX Settembre (Casa Velò), nell’ex sede della Banca d’Italia (Holding 18) che sarà trasformata in parte in residenziale e altre residenze di lusso sono attesa nella sede di Bim, tra via Roma e via Gramsci. Il piano terra sarà destinato a negozi della moda, mentre i sette piani fuori, circa 21 mila metri quadri, diventeranno appartamenti con terrazzi ampi e vivibili e con impianti geotermici a cielo aperto per garantire sostenibilità energetica. Nell’area compresa tra corso Vittorio Emanuele e via Arsenale i valori scendono intorno a 2000 € al mq. Mediamente in centro si vende a 4000 € al mq un buon usato, 3000 € al mq un medio usato.