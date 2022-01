Bardonecchia, panchine 'della memoria' per non dimenticare la Shoah

In occasione della ‘”Giornata della memoria” e in previsione del “Giorno del ricordo”, in calendario giovedì 10 febbraio, sono state riqualificate altre due panchine di Bardonecchia posizionate lungo il torrente Mardouine in zona chiesa Maria Ausiliatrice.

“L’idea è quella di rendere ancora più piacevoli i momenti di relax, con queste giornate di sole, in particolare, la passeggiata luminosa, diventa occasione anche di riflessione per non dimenticare - dice Maria Teresa Vivino, assessore comunale all’istruzione - grazie ai cantonieri del Comune per la loro manodopera, alla mano artistica della giovane bardonecchiese Sara Montanaro, ex-scout, è stato possibile dare un colpo d’occhio e un volto al ricordo, un piccolo segno per non dimenticare”.