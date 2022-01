Cantieri di lavoro over45: via al bando con 28 posti disponibili

È stato pubblicato ieri sul sito web dell’Unione Montana Valle Susa il bando Cantieri di Lavoro over 45 per l’anno 2022. Un’opportunità a cui potranno accedere ben 28 persone, di età uguale o superiore ai 45 anni, che avranno la possibilità di lavorare, 30 ore settimanali per 160 giornate totali, in specifici progetti da attuarsi presso i Comuni aderenti della Bassa Valle (Almese, Avigliana, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chiusa di San Michele, Mattie, Mompantero, Sant’Antonino, Susa, Vaie, Villar Focchiardo) e dell’Alta Valle (Bardonecchia, Chiomonte, Gravere, Oulx).

Spiega il Presidente dell’Unione Montana Pacifico Banchieri: “Il perdurare della situazione d’incertezza economica rende i cantieri di lavoro una preziosa opportunità per tante persone che versano in situazioni difficili. Tramite questo progetto non ci limitiamo solo a fornire 28 impiego temporaneo, ma offriamo anche preziosi momenti formativi, utili al suo inserimento in un contesto lavorativo”. Nell’ambito delle attività infatti, il lavoratore sarà anche supportato in percorsi di orientamento, volti ad individuare le sue competenze specifiche utili ad aprirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro.

Il testo integrale del bando e la relativa modulistica sono reperibili l link www.unionemontanavallesusa.it/Home/DettaglioNews e sui canali social dell’Unione Montana Valle Susa.