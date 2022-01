Smog, Legambiente all'attacco della Giunta Lo Russo: "Basta proroghe, ripristinare subito la Ztl”

Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta (assieme a quello metropolitano e al GreenTO) attacca la giunta guidata da Stefano Lo Russo sulla scelta di prorogare la sospensione della Ztl centrale fino al 31 marzo.

Soltanto 5 giorni con valori nella norma

"Dal 12 di dicembre ad oggi sono stati solo 5 i giorni in cui la media delle rilevazioni delle centraline cittadine ha rispettato i limiti di legge del PM10. Sono quelli dal 4 all’8 gennaio, durante le festività natalizie", fa notare Legambiente, che fa notare come il semaforo del protocollo operativo antismog stia oscillando fra l’arancione ed il rosso da settimane, portando con sé il blocco di tutti gli automezzi diesel fino a quelli Euro 5 compresi.

"Decisione Comune incomprensibile"

"In questa situazione risulta incomprensibile la scelta del Comune di Torino di prorogare la sospensione della Ztl fino al 31 marzo. La comunicazione ufficiale parla di proroga legata al “perdurare dell’emergenza pandemica” - prosegue Legambiente, attaccando la scelta dell'Amministrazione. "Giustificare scelte politiche a danno della salute pubblica (a Torino muoiono ogni anno poco meno di 1000 persone per cause legate all’inquinamento atmosferico) con l’emergenza pandemica ci sembra un’operazione paradossale".

Di qui la richiesta: "La Ztl di Torino ha una scarsa estensione fisica ed un orario risibile (dalle 7:30 alle 10:30). Il suo impatto sulla prevenzione della pandemia è quantomeno discutibile. Per questo la Ztl va ripristinata subito, ne vanno estesi gli orari di chiusura, vanno cancellati i permessi non strettamente necessari", conclude la nota di Legambiente.