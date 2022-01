Lacrime e commozione ai funerali di Fatima, la bimba precipitata in via Milano

“In momenti come questi, davanti a una piccola bara bianca, le parole sono superflue, dobbiamo tutti diventare come Fatima, che aveva un cuore puro e buono”. Lo ha detto il parroco della cappella Maria Ausiliatrice, ai funerali della piccola Fatima Skika, la bimba di 3 anni morta dopo essere precipitata dal quinto piano di un edificio di via Milano, a due passi dal mercato di Porta Palazzo.

L'abbraccio tra Lo Russo e la mamma di Fatima

Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Stefano Lo Russo, che prima dell’inizio della funzione ha abbracciato a lungo la mamma di Fatima.

Commozione tra le maestre della bimba, che su un piccolo cartoncino bianco, legato a dei palloncini bianchi liberati in cielo, hanno scritto: “Fatima piccolo angelo vola più in alto che puoi”.

La commozione delle maestre della bimba

“Era una bambina dolce, carina, davvero splendida, sapere della sua morte a soli 3 anni é stato un fulmine a ciel sereno”, hanno detto addolorate.