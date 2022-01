Guerriglia urbana del 26 ottobre 2020 a Torino, 21 le condanne

Ventuno condanne hanno chiuso a Torino il processo per l'assalto ai negozi del centro storico che si verificò il 26 ottobre 2020 in occasione di una manifestazione contro le misure del governo in materia di emergenza sanitaria.

Le condanne, salvo che per un paio di posizioni considerati meno gravi, spaziano dai 2 anni e 4 mesi ai 3 anni e 8 mesi di reclusione. L'accusa di devastazione e saccheggio mossa dalla procura è caduta: per il Gup Alfredo Toppino si è trattato di furti aggravati. La sentenza è stata pronunciata al termine di un rito abbreviato.

Nei giorni scorsi, per effetto di una pronuncia della Cassazione, che aveva riconosciuto la validità dell'ipotesi d'accusa di devastazione, cinque imputati sono stati portati in carcere.