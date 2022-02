Tosse secca persistente: tipologie, cause e rimedi

La tosse secca persistente non è da considerarsi una malattia bensì un sintomo che può essere correlato a diverse patologie. Il fatto che sia duratura deve quindi portare a fare dei controlli mirati per una diagnosi per conoscere la causa. Ecco quali sono i diversi tipi di tosse persistente, le cause e i rimedi.

I vari tipi di tosse persistente

La tosse persistente è quella che ha una durata superiore a una settimana senza che si sia una causa precisa, come l'influenza comune. Il consiglio che ti diamo è quello di rivolgerti al tuo medico curante per una visita, specie se noti difficoltà a respirare, dimagrimento o presenza di sangue.

La stessa tosse persistente può essere di vari tipi tra cui: nervosa, stizzosa, da reflusso, allergica.

La tosse nervosa o psicogena è legata agli stati emotivi e, se ne sei affetto, si manifesta quando vivi particolari momenti di stress o di pressione, quindi soprattutto di giorno. La sua natura psicologica richiede di risolvere la causa del problema con un medico del settore, dopo aver escluso qualsiasi base fisiologica.

La tosse stizzosa e quella che potresti avere anche durante la notte e che non ti permette di riposare, perché è estremamente disturbante, visto che non cessa mai. La sensazione che provoca è quella di doversi liberare da qualcosa in gola, ma in realtà è solo un riflesso continuo che provoca una reazione naturale dell'organismo.

Quella da reflusso, invece, si manifesta quando soffri di acidità, nota anche come malattia da reflusso gastro esofageo. Quando il fluido acido risale fino alla gola i tessuti si irritano e la tosse è il modo per avere la sensazione di aver liberato le vie aeree da un ipotetico corpo estraneo. Questo tipo di fastidio si manifesta soprattutto dopo i pasti abbondanti che stimolano le secrezioni dello stomaco, in particolare se ti sdrai. Il motivo è che in questa posizione il reflusso acido tende a risalire maggiormente, quindi dovresti usare più di un cuscino per sollevare spalle e testa. Al mattino di solito il sintomo si attenua, ma non scompare fino alla risoluzione della causa.

La tosse allergica dipende da una reazione anomala del sistema immunitario rispetto a sostanze aree come pollini, acari, polvere e smog, che irritano le mucose. Di solito non risponde ai trattamenti tradizionali e può durare tutto l'anno, diventando acuta in alcune stagioni. Per attenuarla è utile lavare spesso la biancheria del letto (lenzuola, federe, coperte), utilizzando deumidificatori per i caloriferi con l'aggiunta di olio balsamico nell'acqua.

Le cause della tosse persistente

La tosse secca è per definizione senza catarro o altre secrezioni delle mucose, ma è comunque molto fastidiosa perché in alcuni casi, se diventa cronica, può creare non pochi problemi nella vita quotidiana.

Oltre a essere un riflesso, quindi un sintomo di una sottostante patologia, si può accompagnare ad altri disturbi, come il bruciore delle alte vie aeree, difficoltà nella deglutizione, prurito in particolare di naso e gola, sibili durante la respirazione e, quando c'è un'infezione, anche febbre.

Ecco perché è bene conoscere le cause, prime fra tutte eventuali malattie respiratorie batteriche o virali, oltre che allergiche. Si va dal comune raffreddore con strascichi sintomatici, fino alla polmonite.

La tosse secca persistente è anche il sintomo di una patologia, come l'asma, la bronchite acuta, l'enfisema, la laringite, la malattia esantematica come la pertosse, la sinusite, la fibrosi cistica.

I rimedi per la tosse secca persistente in farmacia

Ci sono diversi rimedi per la tosse secca persistente, sia farmacologici sia naturali, che puoi trovare anche sulla farmacia online DocPeter nella sezione dedicata alla tosse secca.

Nel caso tu soffra di questo disturbo la prima cosa da fare è smettere di fumare, evitare luoghi con un alto tasso di inquinamento e mantenere nell'ambiente casalingo o nel luogo di lavoro la giusta percentuale di umidità, eliminando l'eventuale presenza di polvere.

Si tratta di fattori stimolanti della tosse che, soprattutto nel caso di quella persistente, vanno eliminati o attenuanti quanto più possibile. La terapia a base di farmaci dipende sempre dal tipo di diagnosi, cioè dalla patologia alla base della tosse stessa.

Il primo passo è quello di escludere, dopo eventuali controlli più approfonditi prescritti dal medico, che ci siano malattie gravi. In seguito l'obiettivo è evitare che la tosse si cronicizzi, quindi intervenire anche sullo stimolo che la provoca. Un modo per evitare la secchezza delle vie aree superiore e nello stesso tempo assumere più farmaci è l'aerosol.

I medicinali combinati che vengono nebulizzati sono solitamente 2 e devono essere sempre prescritti dal tuo medico curante. Il vantaggio dell'aerosol è il fatto di arrivare a spegnere l'infiammazione delle mucose in profondità, in modo da avere un sollievo già entro qualche giorno.

Altri rimedi farmacologici sono destinati ai casi molto gravi, per cui sempre dietro stretta osservanza medica, puoi assumere oppiacei o codeina che agiscono a livello dell'encefalo, cioè nel centro nervoso da dove arriva il messaggio del cervello che stimola un tale riflesso.

Si tratta dei noti sedativi della tosse, che si possono assumere sia sotto forma di sciroppo sia di gocce.

Si trovano anche prodotti farmaceutici da banco, ma la raccomandazione è sempre quella di consultarsi preventivamente con il medico di famiglia e non fare autodiagnosi.

Rimedi naturali contro la tosse secca

I rimedi naturali contro la tosse secca persistente sono quelli tradizionali, alcuni molto noti, come il latte caldo col miele. Quest'ultimo è un lubrificante naturale delle vie aree superiori e rafforza anche le difese immunitarie, come confermano anche gli studiosi, utile soprattutto al cambio di stagione.

Puoi anche scegliere tisane a base di timo e malva, che hanno proprietà antinfiammatorie o di passiflora, per avere un blando effetto sedativo, soprattutto di notte. Nei casi in cui avverti difficoltà a digerire a causa della tosse secca ti possono essere utili anche sciroppi a base di zenzero e melissa.