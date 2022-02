Fascia 0-5, Grimaldi (Luv): "Le famiglie sono allo stremo, i bimbi scontano quarantene non necessarie"

"Continuano ad arrivarci segnalazioni di famiglie con bimbi molto piccoli in grande difficoltà, senza più possibilità di gestire il continuo stop&go di chiusure e riaperture di nidi e materne, senza possibilità di assentarsi dal lavoro, senza poter più usufruire di permessi, senza welfare o possibilità di pagare una baby sitter. Ci sembra che nessuno nelle istituzioni si renda conto che non stiamo parliamo di DAD ma di assenza totale di servizi per le famiglie. Le chiusure e le quarantene che interessano la fascia d’età 0-5 è del tutto incompatibile con una normativa per il resto della popolazione che è invece orientata al massimo delle riaperture possibili, e ciò è ormai insostenibile". E' l’accusa di Marco Grimaldi, Capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione Piemonte, sollecitato da molti genitori in queste ore.

"Le famiglie sono state lasciate in balìa di protocolli macchinosi che le scuole devono in qualche modo interpretare e i più piccoli scontano lunghe quarantene tra quattro mura anche quando immuni al virus (perché già guariti) e in assenza di positività o sintomatologia", prosegue Grimaldi. "In molti casi, oltre all’impossibilità di far fronte a lunghe settimane di clausura con bimbi a casa, le famiglie devono anche pagare per intero o quasi le rette nonostante i giorni effettivi di nido o materna siano stati solo una manciata: cambiare le linee guida attuali è urgentissimo".