Borgo Vittoria, spacciatore arrestato dalla polizia municipale dopo dieci giorni di pedinamenti

Un ventenne di nazionalità senegalese è stato arrestato dagli agenti della Polizia municipale per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, in attesa del processo, è stato accompagnato alla Casa circondariale Lorusso e Cutugno.

L'uomo era stato segnalato alla Municipale da alcuni cittadini perché notato più volte aggirarsi nei pressi di via Breglio scambiando soldi e oggetti con alcuni passanti.

Gli agenti del Comando Territoriale V - Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento, Vallette - lo hanno seguito per una decina di giorni scoprendo che l'uomo svolgeva attività di spaccio in pieno giorno. Dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari, i vigili del Comando Territoriale V, con l'ausilio del Reparto di Polizia Giudiziaria, hanno atteso il momento dello scambio droga per denaro e arrestato lo spacciatore.