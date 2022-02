Le farmacie comunali dicono basta ai tamponi: "Aumentato incassi e clienti stanchi delle code"

Una scelta dettata da diversi motivi: in primis le tende esterne "non garantivano la privacy se un cittadino risultava positivo. Al momento poi fa troppo freddo e i locali vanno autorizzati dall'Asl". Da qui la decisione di concentrare i tamponi solo in un hub realizzato nella farmacia di via Monginevro 27. "Si trova in una zona centrale - ha spiegato Cocirio - e avevamo un locale collegato alla farmacia spazioso. Abbiamo poi deciso di appoggiarci a personale infermieristico per garantire che l'esito fosse attendibile: i tamponi rapidi hanno un grado di affidabilità elevato, ma dipende da chi lo fa".