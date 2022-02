La riforma del processo penale e del processo civile

Gli ultimi mesi del 2021 sono stati fondamentali per il mondo giuridico: sono state approvate due importanti leggi, la n. 134/2021 e la 206/2021 con le quali la Riforma Cartabia prende forma e sancisce due interventi normativi differenti. La prima “delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”; la seconda “delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.”

Pur riferendosi a due ambiti distinti, quello civile e quello penale, l’obiettivo a cui si guarda è unico, ovvero rendere la giustizia più efficiente e, soprattutto, di velocizzarne i tempi delle pratiche processuali. Un’efficienza già richiesta nel 2019 e nel 2020 dalla Commissione Europea con le Country Specific Reccomendations, con le quali si invitava a reprimere quanto più possibile la corruzione anche attraverso la minore durata dei procedimenti penali.

La Riforma Cartabia, inoltre, è una delle condizioni necessarie per poter usufruire dei fondi europei legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Si tratta, infatti, di due obiettivi essenziali concordati con la Commissione Europea, che concernono la riduzione dei tempi del processo del 25% nel settore penale e del 40% nel settore civile entro i prossimi cinque anni.

Il PNRR prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni, le cui quattro principali riguardanopubblica amministrazione, giustizia, semplificazione, competitività.

Le due leggi che danno vita alla Riforma Cartabia presentano un duplice contenuto.

134/2021: si compone di due articoli, il primo contiene la delega al Governo per la riforma del processo penale ed il secondo contiene modifiche immediatamente precettive al Codice penale e al Codice di procedura penale;

206/2021: è composta, invece, da un unico articolo che contiene sia la delega al Governo per la riforma del processo civile, sia la modifica di alcune disposizioni del Codice civile e del Codice di procedura civile.

